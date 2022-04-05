رياضة

سيطرة عربية على تشكيل دوري أبطال إفريقيا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-04-2022 | 02:00
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تشكيل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
 
وشهد التشكيل سيطرة عربية، بتواجد 7 لاعبين من "الزمالك والأهلي والوداد والرجاء والترجي والنجم الساحلي".
 
وجاء تشكيل الجولة، كالتالي: 
 
حراسة المرمى: محمد عواد "الزمالك".
 
الدفاع: موديبا "ماميلودي صن داونز" - ياسر إبراهيم "الأهلي" - الهدهودي "الرجاء المغربي" .
 
الوسط: رالاني "صن داونز" - باروتي "جالاكسي البتسواني" - أحمد عبد القادر "الأهلي".
 
الهجوم: الحسوني "الوداد المغربي" - أيوالا "الترجي التونسي" - المساكني "النجم الساحلي".
 
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