سيطرة عربية على تشكيل دوري أبطال إفريقيا.. إليكم التفاصيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تشكيل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.وشهد التشكيل سيطرة عربية، بتواجد 7 لاعبين من "الزمالك والأهلي والوداد والرجاء والترجي والنجم الساحلي".وجاء تشكيل الجولة، كالتالي:حراسة المرمى: محمد عواد "الزمالك".الدفاع: موديبا "ماميلودي صن داونز" - ياسر إبراهيم "الأهلي" - الهدهودي "الرجاء المغربي" .الوسط: رالاني "صن داونز" - باروتي "جالاكسي البتسواني" - أحمد عبد القادر "الأهلي".الهجوم: الحسوني "الوداد المغربي" - أيوالا "الترجي التونسي" - المساكني "النجم الساحلي".