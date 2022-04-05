كلوب "سعيد"... هل وصل ليفربول إلى اتفاق مع محمد صلاح؟

بدا الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي "سعيداً" بسير المفاوضات مع الهداف المصري محمد صلاح من أجل تجديد عقده، مشيراً إلى أنه لا يوجد جديد في قصة الهداف مع ليفربول، وفق ما أفاد الثلاثاء عشية لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وأشارت تقارير إعلامية بريطانية في مطلع الأسبوع إلى أن صلاح المرتبط مع "الحمر" حتى عام 2023، قريب من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد يبقيه في "أنفيلد" حتى نهاية مسيرته الكروية.وأصبح استمراره مع ليفربول محل شك بعدما فشلت المفاوضات بين الطرفين في أواخر العام الماضي، وسط أخبار تحدثت حينها عن رغبته بالحصول على راتب عالِ ليصبح أكثر اللاعبين أجراً في النادي الأحمر.ورداً على سؤال حول عقد المهاجم البالغ 29 عاماً، قال كلوب في مؤتمره الصحافي من لشبونة: أنا سعيد بذلك لأنه لا يوجد شيء جديد يمكن قوله. هذا شيء جيد. الأطراف المعنيّة تتحدث مع بعضها البعض وهذا كل ما أحتاجه.