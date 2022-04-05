رياضة

كلوب "سعيد"... هل وصل ليفربول إلى اتفاق مع محمد صلاح؟

Lebanon 24
05-04-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-938966-637847576187412206.jpg
Doc-P-938966-637847576187412206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدا الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي "سعيداً" بسير المفاوضات مع الهداف المصري محمد صلاح من أجل تجديد عقده، مشيراً إلى أنه لا يوجد جديد في قصة الهداف مع ليفربول، وفق ما أفاد الثلاثاء عشية لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إعلامية بريطانية في مطلع الأسبوع إلى أن صلاح المرتبط مع "الحمر" حتى عام 2023، قريب من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد يبقيه في "أنفيلد" حتى نهاية مسيرته الكروية.

وأصبح استمراره مع ليفربول محل شك بعدما فشلت المفاوضات بين الطرفين في أواخر العام الماضي، وسط أخبار تحدثت حينها عن رغبته بالحصول على راتب عالِ ليصبح أكثر اللاعبين أجراً في النادي الأحمر.

ورداً على سؤال حول عقد المهاجم البالغ 29 عاماً، قال كلوب في مؤتمره الصحافي من لشبونة: أنا سعيد بذلك لأنه لا يوجد شيء جديد يمكن قوله. هذا شيء جيد. الأطراف المعنيّة تتحدث مع بعضها البعض وهذا كل ما أحتاجه.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:11 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-04-05
14:00 | 2022-04-05
08:00 | 2022-04-05
05:00 | 2022-04-05
02:00 | 2022-04-05
16:00 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website