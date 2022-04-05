رياضة

"كريستال بالاس" يدك شباك "أرسنال" بثلاثية نظيفة

Lebanon 24
05-04-2022 | 14:00
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حقق كريستال بالاس فوزا عريضا على ضيفه أرسنال بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل ثلاثية كريستال بالاس كل من الفرنسي جون فيليب ماتيتا والغاني جوردان آيو والإيفواري ويلفريد زاها في الدقائق 16 و24 و74 على الترتيب.
المصدر: روسيا اليوم
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