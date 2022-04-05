وزير الرياضة المصري يؤكد اقتراب صلاح من تجديد عقده مع ليفربول

أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اتجاه نجم كرة القدم المصري محمد صلاح البالغ 29 عاما لتجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال صبحي في تصريحات بثتها إذاعة الشباب والرياضة المصرية: "نصحت صلاح باستكمال مشواره الاحترافي في ناد آخر غير ليفربول، ولكن اتجاهه حاليا هو توقيع عقد جديد مع الفريق الإنجليزي".

وكانت تقارير إعلامية بريطانية أشارت في مطلع الأسبوع إلى أن صلاح المرتبط مع "الريدز" حتى صيف عام 2023، قريب من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد يبقيه في "الأنفيلد" حتى نهاية مسيرته الكروية.

ومنذ وصوله إلى ليفربول في صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، فرض صلاح نفسه كأحد أفضل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز وساهم بشكل أساسي في قيادة فريقه إلى لقبهم الأول في الدوري منذ 1990 (موسم 2019-2020) وإلى إحراز دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية (2019)، إضافة إلى كأس الرابطة المحلية هذا الموسم.