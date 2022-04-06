لبنان... كيف علّق مدرب الصفاء بعد فوز فريقه على النجمة؟

حقق الصفاء فوزا مثيرا على النجمة بنتيجة 2-1، على ملعب أمين عبد النور في بحمدون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة سداسية الأندية الأواخر في دوري الدرجة الأولى اللبناني، يوم الأحد الماضي.وكانت هذه المباراة هي الأولى للصفاء بقيادة مدربه الجديد مالك حسون.وفي حوا مع مالك حسون مدرب الصفاء، الذي تحدث لنا عن أبرز أهدافه وطموحاته مع عميد الأندية اللبنانية.كيف تصف أول مباراة لك مع الفريق الأصفر؟فخر كبير أن أدرب نادي الصفاء. لا شك أن الأمور تمت بسرعة، لكن الفريق كان يحتاج صدمة إيجابية. زميلي السابق المدرب فادي العمري عمل بجهد وإخلاص، وكانت بصماته واضحة على الفريق، لكن خانه الحظ أحيانا.الفوز في أول مباراة على فريق كبير مثل النجمة يعتبر انطلاقة مثالية، وآمل أن نستثمر هذا الفوز لاستكمال ما بدأناه.كيف تخطط للمواجهة المقبلة ضد الإخاء؟طوينا صفحة النجمة، وبدأنا التفكير في لقاء الإخاء المقبل، وهو ديربي منتظر، وحساسية المباراة وحاجتنا لنقاطها كاملة تضاعف أهمية تلك المواجهة. نأمل أن نحقق نتيجة إيجابية وأن نقدم كل ما عندنا في هذه المباراة المرتقبة.هل يعاني الفريق من أي إصابات؟لدينا شكوك في إصابة قائد الفريق زين طحان، إذ يشعر بشد عضلي، وطلبنا منه إجراء فحوصات رنين مغناطيسي للاطمئنان عليه، ونأمل أن يكون جاهزا للمباراة المقبلة.