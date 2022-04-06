رياضة

بعد شكاوى مصر والمغرب والجزائر... هذا ما قرره الفيفا!

Lebanon 24
06-04-2022 | 08:00
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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، النظر في شكاوى الاتحادات الأفريقية بشأن مباريات تصفيات كأس العالم يوم 21  نيسان الجاري.
 
وقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في تصريحات خاصة لموقع كووورة: "الفيفا أبلغنا بنظر 4 ملفات في الموعد المحدد والمتمثلة في شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال، وشكوى الجزائر لإعادة مباراة الكاميرون، وشكوى المغرب من سوء معاملة البعثة في الكونغو، والأحداث التي شهدها لقاء غانا ونيجيريا".
 
وكانت المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم أسفرت عن تأهل منتخبات السنغال والمغرب وتونس والكاميرون وغانا، على حساب مصر والكونغو ومالي والجزائر ونيجيريا.
 
الجدير بالذكر أن جمال علام رئيس الاتحاد المصري، أعلن اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإعادة مباراة مصر والسنغال بعد الأحداث التي شهدتها وأبرزها استهداف اللاعبين بالزجاجات قبل وخلال المواجهة، بجانب التأثير عليهم بالليزر خلال تسديد ركلات الترجيح التي خسرها الفراعنة بنتيجة 3 ـ1.

من جانبه تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، باحتجاج رسمي للفيفا، يطلب فيه إعادة مباراة الكاميرون، بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة.
 
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