كلوب: الفوز على مانشستر سيتي لن يضمن اللقب لليفربول

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن الفوز على مانشستر سيتي الأحد المقبل لن يضمن لفريقه التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".وقال كلوب في تصريح لوكالة "سكاي سبورتس" اليوم الأربعاء: "إذا فزنا على مانشستر سيتي، وهي مواجهة صعبة للغاية، أعتقد أنه لن يفكر أي شخص في أن الأمور قد حسمت، نظرا لإمكانات المنافس".وأضاف: "نلعب أمام أفضل فريق في العالم لكننا سنحاول على كل حال".وأشار: "الجميع يدرك أهمية المواجهة التالية ولكن بعد المباراة ستكون هناك مباراة أخرى في مسابقة أخرى".