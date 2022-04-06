رياضة

كلوب: الفوز على مانشستر سيتي لن يضمن اللقب لليفربول

Lebanon 24
06-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-939544-637848781677175688.jpg
Doc-P-939544-637848781677175688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن الفوز على مانشستر سيتي الأحد المقبل لن يضمن لفريقه التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وقال كلوب في تصريح لوكالة "سكاي سبورتس" اليوم الأربعاء: "إذا فزنا على مانشستر سيتي، وهي مواجهة صعبة للغاية، أعتقد أنه لن يفكر أي شخص في أن الأمور قد حسمت، نظرا لإمكانات المنافس".

وأضاف: "نلعب أمام أفضل فريق في العالم لكننا سنحاول على كل حال".

وأشار: "الجميع يدرك أهمية المواجهة التالية ولكن بعد المباراة ستكون هناك مباراة أخرى في مسابقة أخرى".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-06
11:00 | 2022-04-06
08:00 | 2022-04-06
05:00 | 2022-04-06
02:00 | 2022-04-06
23:00 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website