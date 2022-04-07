ما هو أكثر منتخب عربي شارك في كأس العالم؟

بدأ العد التنازلي لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث تنطلق النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم في 21 تشرين الثاني المُقبل على أن تنتهي في 18 كانون الاول.



ويشارك في النهائيات 4.5 منتخبات من آسيا (نصف مقعد يعني خوض أحد المنتخبات ملحقًا دوليًا)، 5 من إفريقيا، 3.5 من كونكاكاف، 4.5 من أميركا الجنوبية، 0.5 من أوقيانوسيا، 13 من أوروبا وقطر الدولة المضيفة.

وتُعد النسخة الماضية من كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، هي أكثر نسخة شهدت تواجد منتخبات عربية، بمشاركة المغرب وتونس ومصر والسعودية، ولسوء الحظ لم يتمكن أي منتخب عربي من تخطي دور المجموعات في المونديال الماضي.ووصلت المنتخبات العربية إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة عام 1934 في إيطاليا بالنسخة الثانية، إذ لم يشارك في النسخة الأولى عام 1930 والتي أقيمت في أوروجواي أي منتخب عربي، حينها منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد المتأهل إلى كأس العالم 1934.وبعد ذلك استمر الغياب العربي عن نهائيات كأس العالم لـ32 عامًا، في ست نسخ متتالية من 1938 وحتى 1970، وحينها شاركت المغرب في مونديال 70 والذي أقيم في المكسيك.ومُنذ نسخة الأرجنتين عام 1978، لم تنقطع المشاركة العربية في كأس العالم حيث شارك على الأقل منتخب عربي واحد في العرس الكروي.تُعد منتخبات المغرب وتونس والسعودية هي أكثر المنتخبات العربية مشاركة في منافسات كأس العالم برصيد 6 مشاركات لكل منتخب.شاركت السعودية في المونديال أعوام (1994، 1998، 2002، 2006، 2018)، وحسم التأهل إلى قطر في كأس العالم 2022 ونسخة 1994 والتي أقيمت في الولايات المُتحدة الأمريكية شهدت أفضل إنجاز للأخضر السعودي بالتأهل لدور الستة عشر وحينها هُزمت من السويد بثلاثية نظيفة.منتخب المغرب شارك في نسخ (1970، 1986، 1994، 1998، 2018)، وحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم المقبل 2022 وأفضل إنجاز له كان الوصول إلى دور الـ16 في مونديال 86 والذي أقيم في المكسيك وودع فيه أسود الأطلس البطولة بعد الهزيمة من ألمانيا الغربية بهدف نظيف، والتي توجت باللقب بعد الانتصار على فرنسا.بينما منتخب تونس شارك في كأس العالم أعوام (1978، 1998، 2002، 2006، 2018)، ونجح هو الآخر في ضمان تواجده في كأس العالم 2022 ولم تتمكن نسور قرطاچ من تخطي دور المجموعات في تاريخ مشاركاتها.يُعد منتخب الجزائر ثاني أكثر منتخب عربي شارك في تاريخ النهائيات، بأربع مرات حيث كانت أول مرة في 1982 والتي استضافتها إسبانيا بينما مونديال 2014 والذي أقيم في البرازيل شهد آخر تواجد لمحاربي الصحراء.الجزائر في مونديال 1982 تواجدت في المجموعة الثانية رفقة ألمانيا الغربية، والنمسا وتشيلي وحينها قدم المحاربون بطولة لا تُنسى بالفوز على الماكينات الألمانية في الجولة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف حيث سجل رابح ماجر ولخضر بلومي حينها أهداف الخُضر، ثم هُزمت من النمسا بثنائية نظيفة، وفي الجولة الثالثة والأخيرة انتصرت على تشيلي بنتيجة 3-2 لتحصد 4 نقاط، ولكن احتلت المرتبة الثالثة حيث تأهلت النمسا حينها كوصيف عن المجموعة بفارق الأهداف.