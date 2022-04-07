لاعب لبناني يسعد أنصار النجمة بعودته للتدريبات

عاد حسن شعيتو موني إلى صفوف نادي النجمة، حيث انضم إلى التدريبات الجماعية وشارك بشكل طبيعي بعد فترة طويلة من الغياب.وكان موني قد تعرض للإصابة في أول مباراة بالدوري، حيث أصيب بالرباط الصليبي وقد أجرى له عملية جراحية ومن ثم بدأ العلاج الفيزيائي.وقال النجمة في بيانه "يعود اللاعب حسن شعيتو (موني) إلى تمارين الفريق الجماعية بعد أن أنهى فترة العلاج التي جرت تحت إشراف الدكتور الفريد خوري وطبيب الفريق الدكتور مازن الأحمدية، بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي".وأضاف البيان "أبلغ الطبيب أحمدية الجهاز الفني، بقدرة موني الانخراط في التمارين بشكل تدريجي والاستعداد للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة".وختم بيان النادي "موني سيشكل إضافة كبيرة للفريق في نهائي كأس لبنان وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي المرتقبة".يذكر أن النجمة يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري اللبناني الممتاز.