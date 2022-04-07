رياضة

واقعة طريفة كادت تُبعد بنزيما عن لقاء تشيلسي... ما حصل معه "مضحك مبكي"

Lebanon 24
07-04-2022 | 08:00
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كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن واقعة هددت كريم بنزيما بالغياب، عن الانتصار بنتيجة (3-1) خلال مواجهة تشيلسي.

وقاد بنزيما، ريال مدريد، للفوز على تشيلسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج، بتسجيل هاتريك في الدقائق 21 و24 و46.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحاته لشبكة Amazon Prime "قبل المباراة، لم يجد بنزيما بطاقته الخاصة للدخول إلى الملعب".

وأضاف "قلت له، كن سريعًا أو لن يمكنك اللعب اليوم، ثم لحسن الحظ وجد كريم البطاقة".

وبسؤاله كيف يصف بنزيما، أجاب قائلًا "ليس لدي كلمات (يضحك)، أود أن أقول كريم الكبير".

ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب يوم 12نيسان الجاري، في سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.
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