21
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
رونالدو يخرج عن صمته ويرد على انتقادات روني وكاراجر... هذا ما قاله
Lebanon 24
07-04-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كسر كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، حاجز الصمت بشأن الانتقادات التي وجهها له زميله السابق واين روني، إلى جانب جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق.
وشهدت الأيام الماضية، خروج روني بتصريحات متتالية وصف فيها رونالدو بـ "الغطاس والمزعج"، قبل أن يطالب "المانيو" بالتخلي عن الدولي البرتغالي بنهاية الموسم الحالي.
ونشر روني، صورة له رفقة كاراجر أثناء تواجدهما بالاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستغرام".
واستغل رونالدو هذا المنشور، موجها رسالة من خلالها للهداف التاريخي لـ"المان يونايتد" ومدافع ليفربول السابق، اكتفى خلالها بكلمتين "اثنان غيوران".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة نيسان: لا تفرحوا كثيرا الطقس سينقلب.. الأمطار عائدة وانهيار بدرجات الحرارة في هذا الموعد!
Lebanon 24
مفاجأة نيسان: لا تفرحوا كثيرا الطقس سينقلب.. الأمطار عائدة وانهيار بدرجات الحرارة في هذا الموعد!
01:47 | 2022-04-07
07/04/2022 01:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لا رواتب من المصارف لسببين
Lebanon 24
لا رواتب من المصارف لسببين
04:30 | 2022-04-07
07/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خسائر انتخابية" تُقلق لائحة جنبلاط.. مُرشحٌ قد "ينقلب" ويبدّل المشهد!
Lebanon 24
"خسائر انتخابية" تُقلق لائحة جنبلاط.. مُرشحٌ قد "ينقلب" ويبدّل المشهد!
05:00 | 2022-04-07
07/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صورها بالحجاب... الممثلة اللبنانيّة الشهيرة في حريصا وعنايا والجمهور يسأل: "إنتي مسيحيّة أو مسلمة؟!"
Lebanon 24
بعد صورها بالحجاب... الممثلة اللبنانيّة الشهيرة في حريصا وعنايا والجمهور يسأل: "إنتي مسيحيّة أو مسلمة؟!"
07:36 | 2022-04-07
07/04/2022 07:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2022-04-07
07/04/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-04-07
تعديل قانوني قد يتيح لـ"سان جيرمان" التجديد لمبابي
08:00 | 2022-04-07
واقعة طريفة كادت تُبعد بنزيما عن لقاء تشيلسي... ما حصل معه "مضحك مبكي"
05:00 | 2022-04-07
لاعب لبناني يسعد أنصار النجمة بعودته للتدريبات
02:00 | 2022-04-07
ما هو أكثر منتخب عربي شارك في كأس العالم؟
23:00 | 2022-04-06
خطوة أثارت التقدير... ماذا فعل سواريز في نفق ملعب الاتحاد؟ (فيديو)
16:00 | 2022-04-06
كلوب: الفوز على مانشستر سيتي لن يضمن اللقب لليفربول
فيديو
من أجمل سيارات الـ"كروس أوفر" وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى مركبة "JAC" الجديدة
Lebanon 24
من أجمل سيارات الـ"كروس أوفر" وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى مركبة "JAC" الجديدة
11:00 | 2022-04-07
07/04/2022 21:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيف أنطوان بتصريح ناري: اذا هشام حداد ما قلدني ببطل عندو برنامج! (فيديو)
Lebanon 24
الشيف أنطوان بتصريح ناري: اذا هشام حداد ما قلدني ببطل عندو برنامج! (فيديو)
03:45 | 2022-04-07
07/04/2022 21:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-04-06
07/04/2022 21:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact