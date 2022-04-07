رياضة

تعديل قانوني قد يتيح لـ"سان جيرمان" التجديد لمبابي

Lebanon 24
07-04-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-939728-637849300717035298.jpg
Doc-P-939728-637849300717035298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن وجود أمر قد يتيح لنادي باريس سان جيرمان المحافظة على نجمه كيليان مبابي.

وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال له مجانا، في الصيف المقبل.

ووفقا للصحيفة الفرنسية فإن هناك بعض التعديلات القادمة في قانون اللعب المالي النظيف قد يستغلها النادي الباريسي للإبقاء على نجمه.

كما سيتم تخفيف القواعد الخاصة بالإنفاق المرتبط بالدخل وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الموسم المقبل.

وهذا يعني أن سان جيرمان يمكن أن يقدم عرضا أفضل للاعبهم النجم في محاولة لإقناعه بالبقاء في النادي.

ومع تطبيق نظام اللعب النظيف الجديد، سيسمح للأندية بإنفاق ما يصل إلى 70 % من الدخل على الأجور.

ويخشى مسؤولو باريس سان جيرمان من رحيل مبابي مجانا إلى ريال مدريد، الذي يعد الأقرب للاعب في الوقت الراهن، وفقا لما ذكرته تقارير عدة في فرنسا وإسبانيا، رغم تصريحات اللاعب نفسه يصرح بأن مستقبله لا يزال مبهما.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-04-07
11:00 | 2022-04-07
08:00 | 2022-04-07
05:00 | 2022-04-07
02:00 | 2022-04-07
23:00 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website