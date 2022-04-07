العالم ينحني لكريم بنزيما: إنه الأفضل

إثارة كبيرة شهدتها الصحافة الأوروبية بطلها النجم الفرنسي كريم بنزيما في لندن مساء الأربعاء، حيث سجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا في نفس عدد المباريات مع ريال مدريد، حيث أعقب ثلاثية أمام باريس سان جيرمان بضرب آخر خارج أرضه أمام تشلسي.وبعد المباراة، قال بنزيما: "لا أحب أن ألعب كرة القدم لأكون الأفضل في العالم.. ألعب من أجل ليال كهذه".مع بقاء بضعة أشهر على اللعب قبل منح الكرة الذهبية، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بنزيما يمكنه أخيرا الفوز بالجائزة، بعد أن كان يستحقها سابقا، مع العلم أن البولندي ونجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندفسكي هو الوحيد الذي لديه أهداف في دوري أبطال أوروبا أكثر منه هذا الموسم، إذ أحرز 12 هدفا.أوروبا تنحنيركزت العناوين الرئيسية في جميع أنحاء القارة الأوروبية اليوم الخميس على المهاجم الفرنسي.فقد ظهر بنزيما على الصفحات الأولى في كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، عبر مجلاتها وصحفها الرياضية، مثل "ليكيب" و"لا غازيت ديلو سبورت" و"بيرد"، كما أشادت به الصحف البريطانية الرياضية.وقال زميله البلجيكي في ريال مدريد تيبو كورتوا "بنزيما هو أفضل مهاجم في العالم.. ومستواه مرتفع للغاية. نحن نسجل معه، إنه رائع".