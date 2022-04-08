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رياضة
ماذا يقف وراء نجاح منتخب لبنان في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للصالات؟
Lebanon 24
08-04-2022
|
05:00
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وصل منتخب لبنان لكرة الصالات، إلى نهائيات بطولة كأس آسيا، التي ستقام في الكويت، وذلك بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.
ونجح منتخب الأرز في تصدر مجموعته، رغم وجود منتخبات كبيرة مثل السعودية وعمان وفلسطين.
فما هي أسباب نجاح منتخب لبنان في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للصالات؟
جهاز فني مميز
قاد ربيع أبو شعيا وجهازه الفني، منتخب لبنان، لتسجيل نتائج مشرفة، في ظل تطور المنتخبات العربية.
وتعتبر نتائج لبنان في هذه التصفيات، جيدة مع أول تجمع يحصل منذ جائحة فيروس كورونا المستجد.
وعلى الرغم من لعب المباريات خلال 3 أيام، إلا أن منتخب لبنان أظهر لياقة بدنية عالية ومهارات جماعية وفردية، بالإضافة إلى الدور التكتيكي للمدرب أبو شعيا.
توفير المناخ المطلوب
وفر الاتحاد اللبناني لكرة القدم، كافة متطلبات الجهاز الفني لمنتخب الصالات، وذلك من خلال توقف الدوري منذ شهر، من أجل تجمع المنتخب.
هذا بجانب خوض مباريات ودية مع منتخب العراق، ومباريات محلية ودية، بالإضافة إلى معسكر داخلي تم تنفيذه بشكل رائع على ملعب السد في بيروت.
وتتعافى لعبة كرة القدم للصالات في لبنان بشكل مستمر جراء جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية.
ويتسم الدوري المحلي بالقوة والندية، بجانب المستويات المتقاربة في الأندية، وتقديم نخبة من المواهب.
(كوقع كووورة)
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