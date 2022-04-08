بعد تعليق رونالدو... روني يرد من جديد: لا يوجد لاعب لا يغار منك باستثناء ميسي

رد الإنجليزي، واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، والمدير الفني الحالي لنادي ديربي كاونتي على تعليق كريستيانو رونالدو، بعد أن وصفه البرتغالي بالغيور، بسبب تصريحاته بشأن عودته إلى الشياطين الحمُر.روني قبل يومين قال إن رونالدو لم يتأقلم سريعًا، وليس اللاعب الذي كان عليه، مُشيرًا إلى أن مانشستر يونايتد لم يستفد من عودته حتى الآن.تصريحات روني استفزت رونالدو، وعلّق على منشور للاعب الإنجليزي في "إنستجرام"، ووصفه بالغيور بجانب جيمي كاراجر أسطورة ليفربول.روني سُئل مُجددًا عن الأمر، وقال الإنجليزي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "لقد رأيت رد رونالدو هذا الصباح".وأضاف: "ربما أقول إنه لا يوجد لاعب كرة قدم على هذا الكوكب لا يشعر بالغيرة من كريستيانو!".وأتم: "بسبب مسيرته والبطولات التي حققها والأموال التي حصل عليها و(عضلات بطنه)، لذلك أعتقد أن كل لاعب في العالم - باستثناء ليونيل ميسي - يغار من كريستيانو رونالدو!".