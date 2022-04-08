رياضة

بعد تعليق رونالدو... روني يرد من جديد: لا يوجد لاعب لا يغار منك باستثناء ميسي

Lebanon 24
08-04-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-939980-637849948360966571.jpg
Doc-P-939980-637849948360966571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد الإنجليزي، واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، والمدير الفني الحالي لنادي ديربي كاونتي على تعليق كريستيانو رونالدو، بعد أن وصفه البرتغالي بالغيور، بسبب تصريحاته بشأن عودته إلى الشياطين الحمُر.

روني قبل يومين قال إن رونالدو لم يتأقلم سريعًا، وليس اللاعب الذي كان عليه، مُشيرًا إلى أن مانشستر يونايتد لم يستفد من عودته حتى الآن.

تصريحات روني استفزت رونالدو، وعلّق على منشور للاعب الإنجليزي في "إنستجرام"، ووصفه بالغيور بجانب جيمي كاراجر أسطورة ليفربول.

روني سُئل مُجددًا عن الأمر، وقال الإنجليزي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "لقد رأيت رد رونالدو هذا الصباح".

وأضاف: "ربما أقول إنه لا يوجد لاعب كرة قدم على هذا الكوكب لا يشعر بالغيرة من كريستيانو!".

وأتم: "بسبب مسيرته والبطولات التي حققها والأموال التي حصل عليها و(عضلات بطنه)، لذلك أعتقد أن كل لاعب في العالم - باستثناء ليونيل ميسي - يغار من كريستيانو رونالدو!".
 
(موقع بطولات)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-08
11:00 | 2022-04-08
05:00 | 2022-04-08
02:00 | 2022-04-08
23:00 | 2022-04-07
16:00 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website