رياضة

برشلونة يحصن نجمه بمبلغ "خيالي"

Lebanon 24
08-04-2022 | 16:00
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أكد الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في "تويتر"، أن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو لتجديد عقده حتى عام 2026.

وينتهي عقد أراوخو الحالي مع الفريق الكتالوني في نهاية الموسم المقبل، لكن برشلونة يتمسك ببقاء اللاعب لفترة أطول.

وقال رومانو في تغريدته: "العقود ستكون جاهزة قريبا لرونالد أراوخو، ليوقع على التجديد مع برشلونة".

وأضاف: "العقود الجديدة ممتدة حتى صيف 2026، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو، والإعلان الرسمي سيكون خلال أيام".

وختم بالقول: "برشلونة متفائل كثيرا بتجديد عقد اللاعب جافي أيضا".
 
وينتهي عقد جافي البالغ 17 عاما مع برشلونة، بنهاية الموسم المقبل، علما بأنه يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو فقط.
 
وبدأت المفاوضات بين برشلونة وممثلي جافي، على مدار الأشهر الماضية، لكنها لم تكتمل لضعف الراتب المعروض على اللاعب الواعد.
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