اتهامات من "اليويفا" لأتلتيكو مدريد... ما السبب؟

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اتهامات لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني الجمعة، بعد تصوير مشجع وهو يؤدي التحية النازية في مباراة الفريق الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.



وبالإضافة لتهمة "السلوك التمييزي" وجه "اليويفا" لأتلتيكو اتهامات أخرى تتعلق بإلقاء مشجعيه أشياء خلال مباراة الفريق أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن ذهاب ربع نهائي "التشامبيونزليغ" الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بخسارة الفريق الإسباني بهدف من دون مقابل.

ويشار إلى أن القواعد التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحمل الأندية مسؤولية سوء سلوك المشجعين داخل الملاعب.



ومن المقرر أن يستضيف أتلتيكو فريق السيتي في مباراة الإياب على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد في الـ13 من نيسان الجاري لحسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة القارية.