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رياضة
لبنان... اتحاد السلة يعدل نظام البطولة بشأن الأجانب
Lebanon 24
09-04-2022
|
08:00
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أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة، عن إمكانية إشراك لاعبين أجنبيين في الموسم المقبل من دوري السلة اللبناني.
وكانت البطولة في نسختها الحالية، قد أقيمت بدون أجانب باستثناء السماح للأندية المتأهلة إلى "الفاينال فور"، بإمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي وحيد.
وقال اتحاد السلة في بيانه "قرّر الاتحاد اللبناني لكرة السلة اعتماد لاعبين أجنبيين، ضمن بطولة لبنان للدرجة الأولى (رجال) للموسم المقبل منذ بدايته.
وتابع البيان "يسمح باعتماد نظام الفاينل 8، على أن يتم تحديد التفاصيل المتبقية في مرحلة لاحقة.
وتعتبر هذه التعديلات جذرية في لعبة كرة السلة حيث ستكون البطولة بشكل أقوى.
(كووورة)
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