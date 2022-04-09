رياضة

لبنان... اتحاد السلة يعدل نظام البطولة بشأن الأجانب

Lebanon 24
09-04-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-940384-637850841060734941.jpg
Doc-P-940384-637850841060734941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة، عن إمكانية إشراك لاعبين أجنبيين في الموسم المقبل من دوري السلة اللبناني.

وكانت البطولة في نسختها الحالية، قد أقيمت بدون أجانب باستثناء السماح للأندية المتأهلة إلى "الفاينال فور"، بإمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي وحيد.

وقال اتحاد السلة في بيانه "قرّر الاتحاد اللبناني لكرة السلة اعتماد لاعبين أجنبيين، ضمن بطولة لبنان للدرجة الأولى (رجال) للموسم المقبل منذ بدايته.

وتابع البيان "يسمح باعتماد نظام الفاينل 8، على أن يتم تحديد التفاصيل المتبقية في مرحلة لاحقة.

وتعتبر هذه التعديلات جذرية في لعبة كرة السلة حيث ستكون البطولة بشكل أقوى.
 
(كووورة)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-04-09
05:00 | 2022-04-09
02:00 | 2022-04-09
01:00 | 2022-04-09
23:00 | 2022-04-08
16:00 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website