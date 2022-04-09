ليونيل ميسي.. قهره المرض والفقر وهذا ما أنقذه!

انضم ميسي إلى نادي جراندولي المحلي وهو بعمر 4 أعوام، ثم انتقل إلى نيولز أولد بويز حين بلغ السادسة، وهناك جذبت موهبته أنظار أندية كبيرة يأتي ريفر بليت في مقدمتها.عاشت أسرة ميسي حياة مستقرة نوعا ما بفضل كفاح الوالدين، لكن عندما بلغ ليو سن 11 عاما تم تشخيصه بنقص هرمون النمو، بعد ملاحظة أنه أقصر قامة بشكل ملحوظ مقارنة بباقي الفتية الذين كانوا معه في نفس الفئة العمرية.لم يكن لدى عائلة ليو ما يكفي لتغطية تكلفة العلاج، التي كانت تقارب 1000 دولار شهريا، وعاشت ظروفا صعبة من أجل توفير تكاليف علاجه، حيث رفضت عدة أندية التكفل بها نظرا للانهيار الاقتصادي في البلاد وقتها، بينما غطى التأمين الصحي لوالده عدة أشهر فقط من العلاج.يقول ميسي عن طفولته في الأرجنتين: "هناك الكثير من الفقراء في العالم، خاصة نحن الذين أتينا من بلد يوجد فيه الكثير من الناس الذين يواجهون صعوبة في الحياة، رأبت الفقر عن قرب وأعرفه تمام المعرفة، لم أكن قريبا حتى من الوضع الذي أنا عليه اليوم".وأضاف: "يمكن للناس أن يقولوا (أنت تتحدث فقط لأنك لا تعرف ما هو الفقر.. إنه ليس سهلا)، هذا ليس صحيحا، أنا على دراية بكل ما يحدث للفقراء سواء في الأرجنتين أو إسبانيا".وبالرغم من الحياة الصعبة التي عاشها ليو في طفولته، لكنها كانت أفضل من أقرانه الذين عاشوا في القرى المجاورة لمنزله دون ماء وكهرباء، بفضل كفاح أسرته، وخاصة والده، الذي يقول ميسي عنه إنه "كان يخرج للعمل صباحا ويعود ليلا ميتا من التعب".في عام 2000، سافر ميسي إلى أقاربه في إقليم كتالونيا الإسباني، حيث تعود أصول ليو من ناحية والده إلى هناك، ورتبوا له مقابلة مع مسؤولي برشلونة لكي ينضم إلى أكاديميته.بعد إجراء عدة تجارب، تمكن ميسي من الاندماج في أكاديمية برشلونة، واستقر هناك مع والده، بعدما وافق النادي الكتالوني على التكفل بعلاجه الباهظ.تدرج ميسي مع الفئات السنية بأكاديمية النادي الكتالوني، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2004، ومنذ ذلك الحين كتب تاريخا مشرفا بقميص "البلوجرانا"، وحفر اسمه بأحرف من ذهب كأحد أساطير كرة القدم.وخاض ميسي 777 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان في صيف العام الماضي، وسجل 672 هدفا وحقق 34 لقبا محليا وقاريا، وكان العمود الفقري للعصر الذهبي للبارسا على مدار العقدين الماضيين.نجاحات ميسي الرياضية ومكانته كأحد أهم نجوم كرة القدم في العالم فتحت له أبواب الثراء، حيث يجني سنويا ما يزيد عن 130 مليون دولار أمريكي، بين رواتب ومكافآت وأرباح من عقود الرعاية والإعلانات.