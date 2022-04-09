رياضة

من هم أصحاب أعلى الرواتب في الليغا؟

Lebanon 24
09-04-2022 | 05:00
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يتواجد لاعبو ريال مدريد، غاريث بيل وإيدن هازارد وديفيد ألابا، في قائمة أكثر اللاعبين أجراً في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم. 

ووفقاً لتقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الجناح الويلزي، غاريث بيل، الذي يبتعد دائماً عن صفوف نادي ريال مدريد في الموسم الحالي، لأسباب مختلفة، يأتي في المركز الثاني بـ 2.2 مليون يورو شهرياً.
 
ويحتل النجم البلجيكي، إيدن هازارد، الذي بات خارج خطط كارلو أنشيلوتي، المرتبة الثالثة في ترتيب أعلى الرواتب، بـ 2.2 مليون يورو أيضاً، ومن ثم المدافع النمساوي، ديفيد ألابا، الذي يأتي في المركز الخامس بإجمالي 1.8 مليون يورو.

ويتصدر القائمة لاعب برشلونة جيرارد بيكيه بـ 2.3 مليون يورو، ويأتي زميله سيرجيو بوسكيتس رابعاً بـ 1.9 مليون يورو، وجاء المركز السادس من نصيب أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، بذات راتب ألابا، 1.8 مليون يورو.
 
معاناة ريال مدريد
تتزايد أزمة الفريق الملكي، من خلال وجود كل من بيل وهازارد في قائمة أكثر اللاعبين أجراً في كرة القدم الإسبانية، رغم أن واقع الحال عكس ذلك تماماً، حيث كلاهما يعيش في أزمة حقيقة، جعلته خارج مشروع كارلو أنشيلوتي الرياضي، بالفترة الأخيرة.
المصدر: العربي الجديد
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