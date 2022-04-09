نجم ليفربول يحافظ على طقوسه خلال شهر رمضان (صورة)

يحافظ السنغالي ساديو ماني على أداء فريضة الصلاة بشكل منتظم وتعاليم الدين الإسلامي.



وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لماني رفقة زميله في الفريق المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في المسجد لأداء صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان بمدينة ليفربول الإنجليزية، والتي حظيت بتفاعل كبير.

وشارك الثنائي في فوز ليفربول خارج أرضه الثلاثاء الماضي على حساب مستضيفه بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الفرنسي إبراهيما كوناتي أهداف المباراة في الدقيقة 17، وأضاف السنغالي ساديو مانيه الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وبذلك اقترب ليفربول بشدة من بلوغ الدور نصف النهائي إذ يكفيه التعادل في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد، أو حتى الخسارة بفارق هدف.