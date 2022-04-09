رياضة

لاعب الأهلي السابق يرد على تهديده بالقتل

Lebanon 24
09-04-2022 | 14:00
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توجه النجم البرازيلي باولينيو برسالة لجماهير فريقه كورينثيانز طالبهم خلالها بتذكر اللحظات السعيدة التي عاشها معهم مؤكدا أنه لن يقف صامتا تجاه التهديدات بالقتل التي وصلته وعائلته.

تعرض النادي البرازيلي لخسارتين موجعتين مؤخرا، في نصف نهائي البطولة البرازيلية أمام ساوباولو 2-1 وفي دور المجموعات من كأس ليبرتادوريس أمام كلوب أولويز ريدي البوليفي 2-0، وهو ما فجر غضب جماهيره.

جماهير كورينثيانز وجهت غضبها نحو بعض اللاعبين، خاصة حار المرمى كاسيو وباولينيو وجيل وفابيو سانتوس، متهمة إياهم بالتخاذل واللعب دون مبالاة وعدم إظهار الإرادة القوية والرغبة في القتال لأجل الفريق، وذلك عبر بيان أصدرته رابطة المشجعين.

الأمر تطور فيما بعد ووصل إلى تهديدات بالقتل مما أثار قلق النادي وأجبره على التوجه للسلطات الأمنية طالبا حماية لاعبيه، كما أعلن في بيان رسمي.

التهديدات طالت الكثير من اللاعبين ومنهم باولينيو وكانت بواسطة رسائل عبر حساباتهم وعائلاتهم على السوشيال ميديا، وقد قال كاسيو أن رسالة وصلت زوجته جاء فيها "لا نعلم ما الذي سنفعله بك، هل نقتلك أم ماذا؟ لكننا سنجدك".

اللاعب البرازيلي تحدث عبر "إنستغرام" ووجه رسالة لجماهير كورينثيانز أكد خلالها على عشقه الكبير للنادي وإخلاصه له، مطالبا إياهم بتذكر اللحظات السعيدة التي عاشوها معا وطالبا منهم الدعم وتوفير أجواء إيجابية للخروج من أزمة النتائج.
 
وأضاف: "أتحدث لكم لأنني أردت التعبير عما بداخلي، أنا إنسان لدي عائلة وأعيش بصدق في كل ما أفعله، التهديدات التي تتعرض لها حياتنا وعائلاتنا، والتي تم نقلها للسلطات الأمنية بالفعل، تؤثر على عواطفنا وأفكارنا، وعواقب ذلك لن تكون إيجابية أبدا، نطلب من الجمهور دعمنا بصورة إيجابية حتى نخرج من تلك الأزمة".

صاحب الـ33 عاما حظي بمسيرة ممتازة في أوروبا لعب خلالها لعدد من الأندية أبرزها برشلونة وتوتنهام، وقد عاد لبلاده خلال يناير الماضي بتوقيعه عقد للانضمام إلى كورينثيانز عقب فسخ عقده مع الأهلي السعودي الذي انضم له في سوق الانتقالات الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر تضمنت حصوله على 4 ملايين يورو سنويا.

وقد قال باولينيو أن رحيله عن الأهلي بعد شهرين فقط من توقيع العقد كان لعدم رضاه عن الأجواء داخل الفريق، كاشفا عن وجود مجاملات وغياب للعدل في غرفة ملابس الفريق السعودي.

يذكر أن باولينيو لم يلعب مع الأهلي السعودي سوى 4 مباريات استطاع خلالها إحراز هدفين.
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