كلاسيكو العهد الجديد.. "حرب ناعمة" بين غوارديولا وكلوب





يواجه اثنان من أفضل المدربين في العالم، إن لم يكونا الأفضل، بعضهما البعض، مساء الأحد، في قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، رسمت معالم "كلاسيكو جديد"، يشابه ذلك الذي أسر الملايين قبل عدة أعوام بين برشلونة وريال مدريد.





الكلاسيكو الجديد



ووصفت صحيفة "غارديان" البريطانية موقعة مانشستر سيتي وليفربول المقبلة، بأنها "الكلاسيكو الإنجليزي الجديد"، وذلك لأنه يحمل نفس التأثير الذي حمله لقاء برشلونة وريال مدريد، قبل أعوم، عندما كان يتواجه ليونيل ميسي أمام كريستيانو رونالدو، ليشاهدهم الملايين حول العالم.



ولكن كلاسيكو إنجلترا، أبطاله ليس اللاعبين، بل المدربين، الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول.



هذا الكلاسيكو سيأتي مساء الأحد، ليمثل مباراة "الحسم" في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول بفارق نقطة واحدة، قبل 40 يوما من نهاية الموسم.



لذا فأن المباراة ليست قمة في الدورة فحسب، بل مباراة نهائية، تقرب الفائز بها للقب البريميرليغ. سيتوقف العالم لمدة ساعتين، لمشاهدة قمة البريميرليغ، بين مانشستر سيتي وليفربول، مساء الأحد، في قمة ستصادف موعد الإفطار في دول عربية عديدة.الكلاسيكو الجديدووصفت صحيفة "غارديان" البريطانية موقعة مانشستر سيتي وليفربول المقبلة، بأنها "الكلاسيكو الإنجليزي الجديد"، وذلك لأنه يحمل نفس التأثير الذي حمله لقاء برشلونة وريال مدريد، قبل أعوم، عندما كان يتواجه ليونيل ميسي أمام كريستيانو رونالدو، ليشاهدهم الملايين حول العالم.ولكن كلاسيكو إنجلترا، أبطاله ليس اللاعبين، بل المدربين، الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول.هذا الكلاسيكو سيأتي مساء الأحد، ليمثل مباراة "الحسم" في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول بفارق نقطة واحدة، قبل 40 يوما من نهاية الموسم.لذا فأن المباراة ليست قمة في الدورة فحسب، بل مباراة نهائية، تقرب الفائز بها للقب البريميرليغ.