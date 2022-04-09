21
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
كلاسيكو العهد الجديد.. "حرب ناعمة" بين غوارديولا وكلوب
Lebanon 24
09-04-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه اثنان من أفضل المدربين في العالم، إن لم يكونا الأفضل، بعضهما البعض، مساء الأحد، في قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، رسمت معالم "كلاسيكو جديد"، يشابه ذلك الذي أسر الملايين قبل عدة أعوام بين برشلونة وريال مدريد.
سيتوقف العالم لمدة ساعتين، لمشاهدة قمة البريميرليغ، بين مانشستر سيتي وليفربول، مساء الأحد، في قمة ستصادف موعد الإفطار في دول عربية عديدة.
الكلاسيكو الجديد
ووصفت صحيفة "غارديان" البريطانية موقعة مانشستر سيتي وليفربول المقبلة، بأنها "الكلاسيكو الإنجليزي الجديد"، وذلك لأنه يحمل نفس التأثير الذي حمله لقاء برشلونة وريال مدريد، قبل أعوم، عندما كان يتواجه ليونيل ميسي أمام كريستيانو رونالدو، ليشاهدهم الملايين حول العالم.
ولكن كلاسيكو إنجلترا، أبطاله ليس اللاعبين، بل المدربين، الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول.
هذا الكلاسيكو سيأتي مساء الأحد، ليمثل مباراة "الحسم" في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول بفارق نقطة واحدة، قبل 40 يوما من نهاية الموسم.
لذا فأن المباراة ليست قمة في الدورة فحسب، بل مباراة نهائية، تقرب الفائز بها للقب البريميرليغ.
الحرب الباردة
واستخدم غوارديولا وكلوب أسلوبا جديد في "الحرب النفسية" قبل مباريات الحسم، فانهال كلاهما بالمديح على الطرف الآخر، بطريقة لم تشهدها كرة القدم بين مدربين غريمين عالميين من قبل.
فأليكس فيرغسون كان يعادي أرسين فينغر، في فترة سيطرة مانشستر يونايتد وأرسنال على الدوري، ومثلهما كان بيب غوارديولا نفسه والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وقتها، وكذلك أمثلة كثيرة حول الصراعات النفسية بين المدربين.
لكن كلوب وغوارديولا استخدما أسلوب "المديح قبل الهجوم"، لإراحة الخصم وتشتيته، عن طريق المديح والإشادة، قبل أن يدخلا "حربا طاحنة" مساء الأحد.
تصريحات ناعمة
وقال كلوب قبل اللقاء: "غوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، لا أعلم كيف يشكك بذلك أي شخص. علينا أن نتفق جميعا على ذلك".
أما غوارديولا، فبادله الكلام المعسول: "كلوب يجعل عالم كرة القدم مكانا أفضل. إنه أفضل خصم واجهته في حياتي".
كلام المدربان يحمل الكثير من مشاعر الروح الرياضية العالية، في ظاهره، لكنه تمهيد لمعركة كبيرة، سحبت البساط من "كلاسيكو إسبانيا"، وقد ترسم ملامح أقوى صراع بين ناديين في العالم، لأعوام قادمة.
تابع
الأكثر قراءة
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
14:10 | 2022-04-09
09/04/2022 02:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ في موعد الإفطار.. اسرائيل تضربُ سوريا من سماء لبنان!
Lebanon 24
قصفٌ في موعد الإفطار.. اسرائيل تضربُ سوريا من سماء لبنان!
12:50 | 2022-04-09
09/04/2022 12:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
13:19 | 2022-04-09
09/04/2022 01:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" داخل سوبر ماركت في طرابلس.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
"ولعت" داخل سوبر ماركت في طرابلس.. ماذا جرى؟
11:17 | 2022-04-09
09/04/2022 11:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-10
10/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2022-04-10
أنشيلوتي يكشف سر التغيير بعد الكلاسيكو.. ويحدد حالة ميندي
02:00 | 2022-04-10
رونالدو "يهشم" هاتف مشجع وعقوبات كبيرة متوقعة
16:00 | 2022-04-09
نجم ليفربول يحافظ على طقوسه خلال شهر رمضان (صورة)
14:00 | 2022-04-09
لاعب الأهلي السابق يرد على تهديده بالقتل
11:00 | 2022-04-09
محمد صلاح يثير الجدل في ليفربول (صورة)
08:00 | 2022-04-09
لبنان... اتحاد السلة يعدل نظام البطولة بشأن الأجانب
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
10/04/2022 14:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
10/04/2022 14:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
10/04/2022 14:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact