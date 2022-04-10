17
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
واقعة "الميدالية" تثير جدلا في نادي الزمالك
Lebanon 24
10-04-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب نائب رئيس نادي الزمالك المصري مصطفى هدهود في أزمة كبيرة وحالة من الجدل، بعدما رصدته الكاميرات يخفي ميدالية في "جيبه" خلال مشاركته بمراسم تسليم ميداليات نهائي كأس مصر لكرة اليد.
وكان فريق سبورتنغ قد فاز على الزمالك بنتيجة 33 مقابل 30 هدفا. وخلال مراسم تسليم الميداليات، شارك هدهود ممثلا لمجلس إدارة الزمالك، ورصدته الكاميرات وهو يضع خلسة إحدى الميداليات في جيبه.
مقطع الفيديو الذي يرصد الواقعة انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور للإعلان عن اجتماع طارئ بشأن الواقعة.
وقال منصور، في بيان مقتضب، إنه "قرر عقد جلسة طارئة لمجلس إدارة النادي السبت لمناقشة تداعيات ما بدر من مصطفى هدهود نائب رئيس النادي أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك مع سبورتنغ في نهائي كأس مصر لكرة اليد والتي فاز بها فريق سبورتينغ" .
فيما قال هدهود، في تصريحات صحفية، إنه لم يسرق أي ميداليات، مشيرا إلى أن الميدالية التي وضعها في جيبه إنما هي فضية وليست ذهبية وأخذها بعد موافقة رئيس اتحاد كرة اليد نظرا لوجود ميداليات زائدة.
وأكد أنه لم تصله أية دعوة للاجتماع الطارئ الذي قرر رئيس نادي الزمالك عقده لمناقشة الأمر.
كما تواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع نبيل خشبة، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصري، الذي أكد أن الميداليات التي تم توزيعها خلال النهائي ليست لها أية قيمة تذكر وهي ميداليات رمزية فقط، ومن يحصل عليها لن تفيده في شيء.
وأوضح أن نائب رئيس نادي الزمالك قد يكون حصل على الميدالية لأحد لاعبي فريقه حيث أن جميعهم لم يصعدوا على منصة التتويج أو قد يكون حصل على ميدالية زائدة، والعرف أنه يتم توزيع الميداليات الزائدة على ممثلي مجالس إدارات الأندية أو على من يرغب.
وشدد على أنه لم ترد للاتحاد أية شكاوى من نادي سبورتنغ أو نادي الزمالك بشأن عدم استلام أي من لاعبيهما أو جهازهما الفني والإداري ميداليات، ومن ثم فالاتحاد لن يتخذ أي إجراء بشأن الواقعة.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-10
10/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وخوف.. ماذا جرى على متن رحلة الميدل ايست؟ (فيديو)
Lebanon 24
هلع وخوف.. ماذا جرى على متن رحلة الميدل ايست؟ (فيديو)
11:56 | 2022-04-10
10/04/2022 11:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس لبنان سينقلب.. إليكم موعد انخفاض الحرارة وعودة الأمطار والرعد!
Lebanon 24
طقس لبنان سينقلب.. إليكم موعد انخفاض الحرارة وعودة الأمطار والرعد!
04:53 | 2022-04-10
10/04/2022 04:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنظار نحو هذا المطران
Lebanon 24
الأنظار نحو هذا المطران
01:15 | 2022-04-10
10/04/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كما في لبنان كذلك في السويد
Lebanon 24
كما في لبنان كذلك في السويد
03:30 | 2022-04-10
10/04/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-04-10
في تصريح جديد.. نجم "مانشستر سيتي" يتحدث عن محمد صلاح
15:31 | 2022-04-10
بعد إشكال الرياضي - الحكمة.. قرارات صارمة للاتحاد اللبناني لكرة السلّة
14:00 | 2022-04-10
بدون هز الشباك.. هاتريك استثنائي لميسي في الدوري الفرنسي
11:27 | 2022-04-10
فوضى وتكسير.. اليكم ما جرى في "ديربي بيروت"
08:00 | 2022-04-10
تشلسي ينتفض بسداسية وتوتنهام يقفز إلى "مركز الأبطال"
05:00 | 2022-04-10
أنشيلوتي يكشف سر التغيير بعد الكلاسيكو.. ويحدد حالة ميندي
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
11/04/2022 00:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
11/04/2022 00:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
11/04/2022 00:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact