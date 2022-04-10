أنشيلوتي يكشف سر التغيير بعد الكلاسيكو.. ويحدد حالة ميندي

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالفوز (2-0) على خيتافي، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 31 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية عن تغيير الأداء منذ لقاء الكلاسيكو "لقد أدرنا المباريات بشكل جيد، ولم نفقد عقلنا بعد الخسارة من برشلونة".وأضاف: "كانت الليلة سعيدة للغاية، وكنا نشعر بالقلق بشأن هذه المباراة، وردة فعل اللاعبين كانت جيدة، وأولئك الذين يلعبون بشكل أقل أظهروا قدرتهم على المساعدة".وتابع: "ميندي يمكنه اللعب ضد تشيلسي، حيث شعر بحمل زائد، وفضلنا عدم المخاطرة به، وماريانو مريض لذلك استبعدناه من القائمة".وأردف: "أفضل لحظة؟ نحن في حالة جيدة، وعلينا الاستمرار. كاسيميرو لن يكون معنا ضد إشبيلية، لكن كامافينجا وفالفيردي أظهرا أن الفريق ليس مجرد 11 لاعبا".وأتم: "الصافرات ضد بيل؟ هو بخير ويريد اللعب ومساعدة الفريق، والاتحاد بين الجماهير واللاعبين مهم للغاية في الوقت الحالي".وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.