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رياضة
في تصريح جديد.. نجم "مانشستر سيتي" يتحدث عن محمد صلاح
Lebanon 24
10-04-2022
|
16:00
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أكد البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يشعر بالندم بعد فشله مع تشيلسي.
ورحل دي بروين عن تشيلسي في عام 2014، وانتقل إلى فولفسبورج، الذي تألق معه بشدة وقادة لتحقيق لقب كأس ألمانيا، قبل أن يعود بعد عام ونصف إلى البريميرليج من بوابة مانشستر سيتي، حيث بدأ مسيرته الحقيقية مع النجومية.
وقال دي بروين في تصريحات أبرزتها صحيفة مترو البريطانية: "كنا أنا ومحمد صلاح مجرد لاعبين جيدين، لكننا لم نلعب كثيرا في تشيلسي".
وأضاف: "كلانا كان بحاجة لاكتساب الثقة والحصول على وقت أكبر للعب، وكان علينا الذهاب إلى مكان آخر للقيام بذلك، ربما كانت مجرد صدفة".
وتابع: "بالتأكيد لا يمكنك مقارنتي الآن بما فعلته في ذلك الوقت، 10 سنوات في كرة القدم هي حياتك كلها".
وعن توقعاته لموقعة السيتي وليفربول غداً، قال "أعتقد أنهم رائعون. أشعر أن الفريقين يقاتلان بعضهما البعض كثيرًا، ويعرفان ما يلزم لمواصلة التقدم. نحن الفريق الوحيد الذي فعل ذلك خلال السنوات الخمس الماضية".
وأتم قائلاً: "أنا أحب المباريات الكبيرة. إنهما فريقان يهاجمان بالكامل وكانت مبارياتنا هذا الموسم مسلية. لا أتذكر أنني كنت ألعبها عندما كان الأمر مملاً".
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