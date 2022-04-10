رياضة

فوز الحكمة وتعادل النجمة وطرابلس في بطولة لبنان لكرة القدم

Lebanon 24
10-04-2022 | 23:00
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 تعادل النجمة وطرابلس سلبا 0 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الخامسة من الدورة السداسية للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12 من الدوري العام اللبناني ال62 لكرة القدم.

وعلى الملعب عينه، فاز الحكمة بيروت على سبورتنغ بيروت 2 - 1، بعدما كان متأخرا في بداية المباراة.
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