فوز الحكمة وتعادل النجمة وطرابلس في بطولة لبنان لكرة القدم

تعادل النجمة وطرابلس سلبا 0 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الخامسة من الدورة السداسية للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12 من الدوري العام اللبناني ال62 لكرة القدم.وعلى الملعب عينه، فاز الحكمة بيروت على سبورتنغ بيروت 2 - 1، بعدما كان متأخرا في بداية المباراة.