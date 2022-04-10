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رياضة
بعد إشكال الرياضي - الحكمة.. قرارات صارمة للاتحاد اللبناني لكرة السلّة
Lebanon 24
10-04-2022
|
15:31
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عقد الاتحاد اللبناني لكرة السّلة جلسة طارئة برئاسة أكرم الحلبي وحضور جميع الأعضاء، وصدر عن الاتحاد القرارات التالية:
بموجب المادة 149 من النظام الداخلي تمّ:
- توقيف جمهور نادي الرياضي 6 مباريات وتغريمهم 500 وحدة.
- تثبيت قرار الحكّام بتخسير نادي الحكمة 20 - صفر، مع إعطاء الحق للنادي بالطعن أمام لجنة الاعتراض والاستئناف.
- توقيف إداريين من الفريقين بناء للمادة 148.
وأكّد الحلبي أنّه "سوف يتم نقل مباريات الرياضي إلى ملعب محايد تجنباً للمساس بالسلم الأهلي".
معتبراً أنّ "ما حصل اليوم هو تهديد للسلم الأهلي ومطالباً الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق فوري بما حصل اليوم سيّما وأنّه عرّض حياة الكثيرين للخطر، كما تعرّض عناصر من الأجهزة الأمنية للإصابة".
وقال الحلبي أنّه "في حال ظنّ البعض أنهّم بهذه الطريقة يقضون على كرة السلة اللبنانية فهذا لن يحصل وسنتابع ولو على ملعب محايد ومن دون جمهور".
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