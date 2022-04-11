رياضة

بعد إشكال الملعب... كيف علّق الرياضي على قرارات الاتحاد اللبناني لكرة السلة؟

Lebanon 24
11-04-2022 | 02:00
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أكدت مصادر في نادي الرياضي بيروت، أن قرارات الاتحاد اللبناني لكرة السلة ظالمة.
 
وكان الاتحاد اللبناني لكرة السلة قد أوقف جمهور الرياضي 6 مباريات، بالإضافة إلى تغريمه 500 وحدة ومنعه من اللعب على أرضه.
 
وكشفت مصادر خاصة بالرياضي لكووورة أن إدارة النادي قد دعت لاجتماع طارئ سيعقد ظهر غد الإثنين.
 
وتابعت: "المشكلة بالأساس لم تكن بين جمهور الرياضي والحكمة، إنما كانت مع عناصر مكافحة الشغب التابعة لقوى الأمن الداخلي".
 
وأشارت المصادر إلى أن سوء فهم قد حصل وأدى إلى ما وصلت اليه الأمور.
 
وأكدت المصادر أن النادي سيلتزم الصمت حاليا، حتى ظهر الإثنين، ومن ثم سيعلن عن الموقف النهائي تجاه "القرارات الظالمة" بحقه من قبل اتحاد السلة.
 
وتوقفت مواجهة الرياضي والحكمة في الربع الثالث، بسبب مشكلة كبيرة بين الجماهير والقوى الأمنية.
 
وعقد الاتحاد اللبناني لكرة السلة اجتماعا عاجلا، أعلن إثره إيقاف جمهور الرياضي 6 مباريات، بالإضافة إلى تغريمه 500 وحدة، مع نقل كل مباريات الرياضي إلى أرض محايدة، وإيقاف بعض الإداريين الذين سيتم الإعلان عنهم لاحقا.
 
(كووورة)
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