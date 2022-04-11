شقيقتها التوأم نجت من الغرق.. وفاة لاعبة الأشرعة خلال التمارين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في تونس، وفاة لاعبة منتخب الأشرعة التونسي، آية قزقز، عقب غرق زورقها خلال التمارين.جاء ذلك في بيانٍ مقتضبٍ، نشر على الصّفحة الرّسمية للوزارة على موقع فيسبوك.وكانت آية قزقز (16 سنة) في تدريب دوري رفقة شقيقتها التوأم، سارة، التي نجت من الغرق بعد انقلاب زورق التدريب بسبب قوة الرياح، وفق ما أكده فراس قدانة، لاعب منتخب تونس للأشرعة، في تدوينة له على فيسبوك.وكانت اللاعبة التّونسية أصغر عناصر المنتخب المشارك في أولمبياد طوكيو 2020، حيث شاركت رفقة شقيقتها في منافسات الزوجي للأشرعة.