رياضة

بسبب إصابة في الركبة.. مدافع توتنهام يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم

Lebanon 24
11-04-2022 | 09:50
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ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن مدافع توتنهام هوتسبير مات دوهيرتي، سيغيب لنهاية الموسم بعد إصابته في الركبة في الفوز 4-0 على مضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
وخرج دوهيرتي مصاباً في الدقيقة 21 بعد تدخل من ماتي كاش لاعب أستون فيلا. وقالت شبكة سكاي اليوم الإثنين إن اللاعب البالغ عمره 30 عاماً سيغيب لفترة قد تصل إلى 12 أسبوعاً.
وصنع الدولي الأيرلندي أربعة أهداف وسجل هدفين في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم مع توتنهام الذي يحتل المركز الرابع برصيد 57 نقطة من 31 مباراة.
ويستضيف توتنهام منافسه برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت.
 
 
 
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