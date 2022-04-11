رياضة

مدرب تشيلسي: ليس لدينا فرصة كبيرة لتجاوز الريال!

Lebanon 24
11-04-2022 | 16:00
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دعا مدرب تشيلسي توماس توخيل، اليوم الإثنين فريقه إلى اللعب بكل قوة لتعديل تأخره 1-3 أمام ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قائلاً إن "فرصة تخطي منافسه الإسباني ليست كبيرة لكنها تستحق المحاولة".
وحقق ريال مدريد الفوز ذهاباً في ستامفورد بريدج بفضل ثلاثية كريم بنزيما.
وقال توخيل للصحافيين عشية مباراة الإياب في مدريد إن "بطل أوروبا لا يملك فرصة كبيرة لقلب الأمور".
وتابع: "من غير المرجح أن يحدث ذلك لكن الأمر يستحق المحاولة. أعني أننا سنبذل قصارى جهدنا. ستكون ليلة كبيرة.
"ستكون واحدة من أكبر التحديات في برنابيو، خاصة إذا كنت بحاجة إلى نتيجة. لا يزال الأمر يستحق المحاولة .. نحتاج إلى اللعب بأقصى طاقتنا".
وقال توخيل إن تشيلسي عانى بدنياً في مباراة الذهاب مشيراً إلى أن قرار الدوري الإنجليزي الممتاز إجراء ثلاثة تبديلات كحد أقصى في المباراة الواحدة مقارنة بخمسة تبديلات في الدوري الإسباني أضر بفريقه.
وأضاف "نواجه عائقاً كبيراً من ناحية اللياقة البدنية، حيث يلعب ريال مدريد الموسم بأكمله بخمسة بدلاء بينما ينافس تشيلسي في المسابقة الأكثر كفاحاً من الناحية البدنية".
وقال لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش إنه لا يزال أمام تشيلسي فرصة للفوز بالمواجهة وضرب مثلاً بانتفاضة الفريق أمام نابولي في طريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا في 2012.
وأضاف كوفاتشيتش: "لم نقدم أفضل مباراة ذهاباً والنتيجة ليست جيدة لكننا لم نفقد الأمل ولدينا الحافز لتقديم أفضل ما لدينا. تشيلسي ضد نابولي، خسر 1-3 ثم عاد في النتيجة. كرة القدم تحمل مفاجآت دائماً ويجب أن نبذل كل ما لدينا".
وأضاف توخيل أن كالوم هودسون-أودوي وبن تشيلويل وروميلو لوكاكو سيغيبون عن المباراة بينما سيعود المدافع سيزار أزبليكويتا بعد تعافيه من كوفيد-19.
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