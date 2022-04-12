الحكمة ينسحب من كأس لبنان.. ما السبب؟

أخطر نادي الحكمة، الاتحاد اللبناني لكرة السلة، بانسحابه من مسابقة الكأس.ومن المقرر أن يخوض الحكمة مواجهة ضد فريق دينامو لبنان، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة.وعلم "كووورة" أن الحكمة اتخذ قراره عقب أحداث مواجهة الأمس أمام الرياضي.وإلغيت مباراة الرياضي والحكمة ضمن منافسات ختام الجولة 20 من الدوري اللبناني، قبل ثانيتين من الربع الثالث، بسبب اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن.وفي سياق آخر، يسعى النادي لحل أزمة التعاقدات مع الاتحاد الدولي الفيبا، من خلال إيجاد تسوية مع المعنيين بالملف، وأبرزهم المدرب الوطني فؤاد أبو شقرا.يذكر أن دينامو لبنان يعتبر بطل النسخة الأخيرة من الكأس، وانسحاب الحكمة سيؤهله إلى ربع نهائي البطولة.