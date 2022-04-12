مباراتان مصيريتان الليلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مساء اليوم الثلاثاء، مباراتان مصيريتان في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ويستضيف ريال مدريد على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، نادي تشيلسي، علما بأن الفريق الإسباني فاز ذهابا في لندن بنتيجة 3-1.وفي ملعب "أليانيز أرينا"، يحل فياريال، الذي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه ذهابا على بايرن ميونخ 1-0، ضيفا على الفريق البافاري في مباراة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.وستقام المواجهتان في نفس التوقيت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.وسيتحدد غدا الأربعاء، باقي المتأهلين للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، بإجراء مباراتين أيضا، حيث يلعب ليفربول ضد بنفيكا (3-1 ذهابا)، وأتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي (0-1 في مباراة الذهاب).