رياضة

تصنيف التنس... لاعبة عربيّة تصعد للمركز التاسع فمن تكون؟

Lebanon 24
12-04-2022 | 14:00
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ارتقت التونسية أنس جابر إلى المركز التاسع في تصنيف محترفات التنس، بعد بلوغها نهائي دورة تشارلستون، فيما قفزت السويسرية بليندا بنتشيتش، المتوجة في تشارلستون، إلى المركز الـ13.

وبعد إحراز بنتشيتش لقبها الأول على أرض ترابية في تشارلستون على حساب أنس البالغة 27 عاما، ارتقت السويسرية التي وصلت في شباط 2020 إلى المركز الرابع، ثماني درجات وأصبحت في المركز الـ13.

أما أنس التي كان حلولها سابعة أفضل ترتيب في مسيرتها وتاريخ التنس العربي، فأصبحت في المركز التاسع بدلا من الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

واحتفظت البولندية الشابة إيغا شفيونتيك بالصدارة، التي تنازلت عنها الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، نظرا للفارق الكبير بنحو ألفي نقطة مع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، والإسبانية باولا بادوسا.

ولدى الرجال، لم تحصل أي تغييرات تذكر على المراكز العشرة الأولى، حيث احتفظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش بالصدارة، متقدما على الروسي دانييل مدفيديف، والألماني ألكسندر زفيريف، والإسباني رفائيل نادال.

وفي ما يلي تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 

3- الإسبانية باولا بادوسا 

4- البيلاروسية أرينا سابالينكا 

5- اليونانية ماريا ساكاري 

6- الإستونية أنيت كونتافيت 

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 

8- الأمريكية دانييل كولينز 

9- التونسية أنس جابر 

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 

2- الروسي دانييل مدفيديف 

3- الألماني ألكسندر زفيريف 

4- الإسباني رافائيل نادال

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 

7- النرويجي كاسبر رود 

8- الروسي أندريه روبليف 

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 

10- البريطاني كاميرون نوري.
المصدر: روسيا اليوم
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