تصنيف التنس... لاعبة عربيّة تصعد للمركز التاسع فمن تكون؟

ارتقت التونسية أنس جابر إلى المركز التاسع في تصنيف محترفات التنس، بعد بلوغها نهائي دورة تشارلستون، فيما قفزت السويسرية بليندا بنتشيتش، المتوجة في تشارلستون، إلى المركز الـ13.وبعد إحراز بنتشيتش لقبها الأول على أرض ترابية في تشارلستون على حساب أنس البالغة 27 عاما، ارتقت السويسرية التي وصلت في شباط 2020 إلى المركز الرابع، ثماني درجات وأصبحت في المركز الـ13.أما أنس التي كان حلولها سابعة أفضل ترتيب في مسيرتها وتاريخ التنس العربي، فأصبحت في المركز التاسع بدلا من الإسبانية غاربينيي موغوروسا.واحتفظت البولندية الشابة إيغا شفيونتيك بالصدارة، التي تنازلت عنها الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، نظرا للفارق الكبير بنحو ألفي نقطة مع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، والإسبانية باولا بادوسا.ولدى الرجال، لم تحصل أي تغييرات تذكر على المراكز العشرة الأولى، حيث احتفظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش بالصدارة، متقدما على الروسي دانييل مدفيديف، والألماني ألكسندر زفيريف، والإسباني رفائيل نادال.وفي ما يلي تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:1- البولندية إيغا شفيونتيك2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا3- الإسبانية باولا بادوسا4- البيلاروسية أرينا سابالينكا5- اليونانية ماريا ساكاري6- الإستونية أنيت كونتافيت7- التشيكية كارولينا بليشكوفا8- الأمريكية دانييل كولينز9- التونسية أنس جابر10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا.- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش2- الروسي دانييل مدفيديف3- الألماني ألكسندر زفيريف4- الإسباني رافائيل نادال5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس6- الإيطالي ماتيو بيريتيني7- النرويجي كاسبر رود8- الروسي أندريه روبليف9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم10- البريطاني كاميرون نوري.