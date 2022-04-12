رياضة

راموس يتحدث عن مستقبله مع "سان جرمان"... هذا ما كشفه

Lebanon 24
12-04-2022 | 16:00
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كشف الإسباني سيرخيو راموس في حديث لمنصة "برايم فيديو"، عن مستقبله مع باريس سان جرمان الفرنسي، والمدة التي يتوقع قضاءها في صفوف النادي الباريسي.

وقال راموس لناقل الدوري الفرنسي: "أرغب باللعب لأربع أو خمس سنوات في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى تجربة جديدة".

وأضاف: "وقّعت لسنتين هنا مع باريس سان جرمان، وسنحاول أن نجعلها ثلاثة، ثم سنرى".

وتابع راموس الذي لعب بألوان ريال مدريد فترة طويلة بين 2005 و2021: "طالما أنا قادر على الصمود بدنيا، أعتقد انه بمقدوري البقاء مركّزا"، وفقما نقلت "فرانس برس".
المصدر: سكاي نيوز
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