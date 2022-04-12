راموس يتحدث عن مستقبله مع "سان جرمان"... هذا ما كشفه

كشف الإسباني سيرخيو راموس في حديث لمنصة "برايم فيديو"، عن مستقبله مع باريس سان جرمان الفرنسي، والمدة التي يتوقع قضاءها في صفوف النادي الباريسي.وقال راموس لناقل الدوري الفرنسي: "أرغب باللعب لأربع أو خمس سنوات في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى تجربة جديدة".وأضاف: "وقّعت لسنتين هنا مع باريس سان جرمان، وسنحاول أن نجعلها ثلاثة، ثم سنرى".وتابع راموس الذي لعب بألوان ريال مدريد فترة طويلة بين 2005 و2021: "طالما أنا قادر على الصمود بدنيا، أعتقد انه بمقدوري البقاء مركّزا"، وفقما نقلت "فرانس برس".