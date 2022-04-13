طعن من الرياضي والحكمة ضد قرارات اتحاد السلة... هذه التفاصيل

طعن فريقا الرياضي والحكمة ضد قرارات لجنة المسابقات في الاتحاد اللبناني لكرة السلة.وكانت مباراة الرياضي والحكمة التي أقيمت عصر الأحد الماضي على ملعب صائب سلام في المنارة قد توقفت في الربع الثالث، قبل أن يحسم الاتحاد نتيجتها بفوز الرياضي 20-0.كما غُرم فريق الرياضي 50 مليون ليرة إضافة لمنعه من اللعب على أرضه 6 مباريات.وبعد دقائق وعقب إخراج الجماهير من الملعب طالب اتحاد السلة باستئناف اللقاء إلا أن رئيس نادي الحكمة إيلي يحشوشي رفض الأمر وقال "لا مشكلة لدينا بشأن الخسارة، وفي البلد ما هو أهم من المباراة".واحتج الفريقان لدى لجنة الاستئناف حيث طالب الرياضي باللعب على أرضه، في حين طالب الحكمة بالفوز في المباراة وتخسير الرياضي (إداريا) خصوصا أن سبب إيقاف المباراة هو جمهور الرياضي بحسب بيان اعتراض الحكمة للجنة الاستئناف.ومن المقرر أن تلجأ لجنة الاستئناف لمشاهدة مقاطع الفيديو واستدعاء المعنيين في الأحداث التي وصلت إليها المباراة.