رياضة

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائرة الكرة الذهبية!

Lebanon 24
13-04-2022 | 05:00
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أبرز المنافسين على حصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن القائمة شهدت استبعاد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك بالرغم من تألقه الملفت مع الريدز هذا الموسم، وتصدره جدول ترتيب هدافي المسابقة.

وضمت قائمة المنافسين حسب الصحيفة الفرنسية كل من، كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وكان بنزيما أظهر مستوى فني مميزاً مع ريال مدريد هذا الموسم خاصة على المستوى الأوروبي، فيما قاد ماني منتخب السنغال لحصد بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكذلك التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، بينما يقدم الثلاثي الآخر مستوى جيد مع فريقه.

وأكدت الصحيفة أن بنزيما هو الأقرب لحصد جائزة الكرة الذهبية 2022، حال استمراره في تقديم نفس المستوى مع ريال مدريد، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف أيضاً على نجاح ريال مدريد في حصد بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
 
(موقع ملاعب)
 
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