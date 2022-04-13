19
o
بيروت
26
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائرة الكرة الذهبية!
Lebanon 24
13-04-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أبرز المنافسين على حصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن القائمة شهدت استبعاد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك بالرغم من تألقه الملفت مع الريدز هذا الموسم، وتصدره جدول ترتيب هدافي المسابقة.
وضمت قائمة المنافسين حسب الصحيفة الفرنسية كل من، كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.
وكان بنزيما أظهر مستوى فني مميزاً مع ريال مدريد هذا الموسم خاصة على المستوى الأوروبي، فيما قاد ماني منتخب السنغال لحصد بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكذلك التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، بينما يقدم الثلاثي الآخر مستوى جيد مع فريقه.
وأكدت الصحيفة أن بنزيما هو الأقرب لحصد جائزة الكرة الذهبية 2022، حال استمراره في تقديم نفس المستوى مع ريال مدريد، مشيرة إلى أن الأمر يتوقف أيضاً على نجاح ريال مدريد في حصد بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
(موقع ملاعب)
الأكثر قراءة
توتر كبير في البقاع.. جريمة تهزّ مجدل عنجر وتفتح اشتباكات عنيفة!
Lebanon 24
توتر كبير في البقاع.. جريمة تهزّ مجدل عنجر وتفتح اشتباكات عنيفة!
13:05 | 2022-04-12
12/04/2022 01:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنتا الممثلة اللبنانية تخطفان الانظار.. أصبحتا شابتين جميلتين (صور)
Lebanon 24
ابنتا الممثلة اللبنانية تخطفان الانظار.. أصبحتا شابتين جميلتين (صور)
08:00 | 2022-04-12
12/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يكشف.. لهذا السبب ارتفع سعر الدولار بقوّة اليوم
Lebanon 24
خبير يكشف.. لهذا السبب ارتفع سعر الدولار بقوّة اليوم
15:12 | 2022-04-12
12/04/2022 03:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقلت شخصية بارزة بالطوافة الى المستشفى؟
Lebanon 24
هل نقلت شخصية بارزة بالطوافة الى المستشفى؟
01:46 | 2022-04-13
13/04/2022 01:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل غير متوقعة وتُكشف للمرة الأولى عن طلاق معتصم النهار وزوجته.. خانها مع إعلامية شهيرة!
Lebanon 24
تفاصيل غير متوقعة وتُكشف للمرة الأولى عن طلاق معتصم النهار وزوجته.. خانها مع إعلامية شهيرة!
01:00 | 2022-04-13
13/04/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2022-04-13
طعن من الرياضي والحكمة ضد قرارات اتحاد السلة... هذه التفاصيل
23:00 | 2022-04-12
لابورتا: لماذا نتعاقد مع نجم كبير ولدينا فاتي؟
16:00 | 2022-04-12
راموس يتحدث عن مستقبله مع "سان جرمان"... هذا ما كشفه
14:00 | 2022-04-12
تصنيف التنس... لاعبة عربيّة تصعد للمركز التاسع فمن تكون؟
11:00 | 2022-04-12
مباراتان مصيريتان الليلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
08:00 | 2022-04-12
تظهر بالحالات النادرة... شقيقة رونالدو ترد على منتقديه بعد حادثة تحطيم هاتف مشجع
فيديو
بايدن في موقف محرج مرّة جديدة... خلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة" (فيديو)
Lebanon 24
بايدن في موقف محرج مرّة جديدة... خلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة" (فيديو)
16:00 | 2022-04-12
13/04/2022 13:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
Lebanon 24
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
14:00 | 2022-04-12
13/04/2022 13:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-12
13/04/2022 13:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact