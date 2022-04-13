رياضة

رد مفاجئ من والدة "مشجع إيفرتون" على دعوة للقاء رونالدو

Lebanon 24
13-04-2022 | 08:00
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انتقدت والدة المراهق الذي اعتدى عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تصرف مهاجم مانشستر يونايتد، وأكدت أنهم لا يريدون مقابلة اللاعب بعدما كسر هاتف ابنها المصاب بالتوحد.

وقالت سارة كيلي إن ابنها المصاب بالتوحد جيك هاردينغ "14 عاما" لا يريد مقابلة اللاعب بعد أن كسر هاتفه وصفعه في يده في المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان رونالدو محبطاً بعد خسارة يونايتد المفاجئة 1-0 أمام إيفرتون في غوديسون بارك يوم السبت، وبدا أن اللاعب البالغ من العمر 37" عامًا" صفع يد الطفل البالغ من العمر "14 عاما" مما أدى إلى كسر هاتفه أيضا، عندما كان رونالدو يشق طريقه خارج الملعب.

وتدعي والدته سارة أن المراهق أصيب بكدمات على يده في أعقاب الحادث.

وبدأ مانشستر يونايتد تحقيقا بعد أن انتشر المقطع، لكن صحيفة " ذا صن" تؤكد أن رونالدو لن يواجه أي عقوبات، لاسيما وأن النادي قبل اعتذاره بعد الحادث.

وأكدت سارة كيلي أنهم ليس لديهم أي اهتمام بمقابلة رونالدو بعد أن تواصل معهم ممثلوه.

وقالت لشبكة "سكاي نيوز": ليس لدي ما أقوله له. لماذا يجب أن أسافر إلى أولد ترافورد؟ إذا كان صادقًا، أعتقد أنه كان يجب أن يستدير في لحظة وقوع الحادث، والتقاط الهاتف والاعتذار.

وأضافت: عندما يمكنك فعل ذلك لصبي يبلغ من العمر"14 عاما"، فهذا تصرف يؤكد أنه لا يملك روحاً رياضية.

المصدر: العربية
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