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رياضة
الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء يصدر تصنيفا جديدا لأفضل الأندية عالميا وعربيا (صورة)
Lebanon 24
13-04-2022
|
14:00
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أصدر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، تصنيفا جديدا لأفضل أندية كرة القدم في العالم وفي الوطن العربي.
ونشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عبر موقعه الرسمي، ترتيب الأندية، بناء على مشاركاتها في البطولات منذ 1 نيسان 2021، وحتى 31 آذار من العام الجاري.
وتصدر نادي تشيلسي الإنجليزي، قائمة أفضل الأندية في العالم، وجاء بالميراس البرازيلي ثانيا، يليه مواطنه نادي أتلتيكو مينيرو في المركز الثالث، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي رابعا.
وبالنسبة لتصنيف الأندية العربية، فقد احتل الأهلي المصري المركز الأول عربيا والـ19 عالميا، متبوعا بالرجاء المغربي الذي حل في المركز الـ49 عالميا، ثم جاء من بعده شباب بلوزداد الجزائري ثالثا (58 عالميا)، وحل الوداد المغربي في المركز الرابع عربيا (77 عاميا)، وبيراميدز المصري خامسا (89 عالميا)، ثم الزمالك المصري سادسا (97 عالميا)
وفي ما يلي تصنيف أفضل 20 فريقا في العالم حسب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء:
المصدر: روسيا اليوم
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