فياريال يفاجئ أوروبا ويقصي بايرن من دوري الأبطال

واصل فياريال مغامرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما تأهل إلى قبل النهائي على حساب مضيفه بايرن ميونخ بفضل هدف صمويل تشوكويزي قبل النهاية بدقيقتين في التعادل 1-1 في إياب دور الثمانية يوم الثلاثاء.وينتظر فياريال في الدور قبل النهائي الفائز من ليفربول وبنفيكا، وذلك بعد تفوق النادي الإنجليزي 3-1 في مباراة الذهاب في لشبونة.