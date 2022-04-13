رياضة

فياريال يفاجئ أوروبا ويقصي بايرن من دوري الأبطال

Lebanon 24
13-04-2022 | 16:00
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واصل فياريال مغامرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما تأهل إلى قبل النهائي على حساب مضيفه بايرن ميونخ بفضل هدف صمويل تشوكويزي قبل النهاية بدقيقتين في التعادل 1-1 في إياب دور الثمانية يوم الثلاثاء.


وينتظر فياريال في الدور قبل النهائي الفائز من ليفربول وبنفيكا، وذلك بعد تفوق النادي الإنجليزي 3-1 في مباراة الذهاب في لشبونة.
المصدر: العربية
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