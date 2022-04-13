فوز البرج والانصار في بطولة لبنان لكرة القدم

فاز "البرج" الوصيف على التضامن صور 2 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، في المرحلة الاولى ايابا من الدورة السداسية للفرق الستة الاوائل في الدوري العام اللبناني ال62 لكرة القدم.وقلص "البرج" موقتا الفارق الى اربع نقاط مع العهد المتصدر.وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز الانصار على شباب الساحل 2 - 0، سجلهما كريم درويش في الدقيقة 72 بكرة في قلب المرمى اثر عرضية من علي حجازي من يمين المنطقة، ويوسف الحاج بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 89.وبذلك ابتعد الانصار بطل الثنائية الموسم الماضي بفارق ثلاث نقاط عن الساحل في المركز الثالث.وتختتم المرحلة غدا بمباراة العهد المتصدر وشباب البرج في جونية.