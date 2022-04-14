رياضة

إلقاء القبض على حكم مباراة الأهلي والرجاء

Lebanon 24
14-04-2022 | 08:00
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ألقت السلطات الكونغولوية القبض على أوليفييه سافاري الحكم المساعد الذي سيشارك في إدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في جولة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي والرجاء يوم السبت المقبل على ملعب السلام في القاهرة.
 
ووفقًا لما ذكره موقع "فوت ار دي سي" الكونغولي فإن أحد القضاة ادعى أن أولفييه سفاري قد أهانه، ليتم اعتقال الحكم وحبسه بسبب هذه الأزمة.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من جان جاك ندالا حكم ساحة ويعاونه أوليفييه سفاري والقمري سليمان أمل الدين، والكاميروني نغوا بليس يوفين حكمًا رابعًا، وعبيد الشارف حكمًا للتقنية الفيديو، ويساعده عبد الحق تشيالي.

وأشار الموقع ذاته أن هذه المأساة القانونية من المحتمل أن يكون لها تداعيات على بقية مسيرة سفاري المهنية، وربما تؤدي لغيابه بالفعل عن مباراة الأهلي والرجاء التي سيشارك في إدارتها مع مواطنه حكم الساحة جان جاك ندالا.
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