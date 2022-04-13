رياضة

تشافي يسخر من تأهل ريال مدريد.. ماذا قال؟

Lebanon 24
13-04-2022 | 23:48
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سخر تشافي هيرنانديز بطريقة غير مباشرة من تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية مقابل هدفين، وأكد مدرب برشلونة الإسباني أنهم إذا لم يحققوا الفوز من خلال اللعب بشكل جيد، فلن يكونوا سعداء.

وتحدث تشافي في المؤتمر الصحافي، يوم الأربعاء، قبل مباراة فريقه في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، وقال رداً على رأيه في تأهل ريال مدريد الغريم التقليدي للنادي الكتالوني: نركز على الفوز من خلال اللعب بشكل جيد، إن لم يحدث ذلك فلن نكون سعداء، هكذا هو حال الفريق.

وأضاف: تاريخ برشلونة يتطلب منا ذلك، وليس ريال مدريد، نحن لا ننظر إليه بل إلى أنفسنا، تاريخنا يمتد لـ 40 عاما، عندما جاء كرويف وضع معيارا، وهو الفوز باللعب الجيد، إذا لم نحقق ذلك، فلن نكون سعداء، هكذا حال فريقنا، أما في مدريد فلا أعرف، لكنهم منافس رائع، ولهم جينات تنافسية كبيرة للغاية، لكن برشلونة قصة أخرى.

وحصل ريال مدريد على تذكرة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بصعوبة بالغة أمام تشيلسي، على الرغم من تحقيق الفريق اللندني للفوز في سانتياغو برنابيو 3-2، إلا أن النتيجة التي سجلها نادي العاصمة الإسباني في ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 1-3 سمحت لهم بالتأهل إلى المربع الذهبي.
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