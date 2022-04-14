رياضة

3 لاعبين عرب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... من هم؟

Lebanon 24
14-04-2022 | 14:00
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ضمن ثلاثة لاعبين عرب تواجدهم مع أنديتهم في الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فمن أصل أربعة أندية بلغت المربع الذهبي لأمجد البطولات الأوروبية، تضم ثلاثة فرق لاعبين عربا، حيث يلعب المدافع الجزائري عيسى ماندي مع نادي فياريال، ومواطنه رياض محرز مع مانشستر سيتي، ويقود النجم المصري محمد صلاح خط هجوم ليفربول، بينما لا تضم تشكيلة الفريق الرابع، ريال مدريد أي لاعب عربي.

وتقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال يومي 26 و27 نيسان الجاري، فيما تجرى مباريات الإياب في 3 و4 أيار المقبل.

وتشهد المباراة الأولى في نصف النهائي مواجهة بين ماندي وصلاح، حيث يلعب فياريال ضد ليفربول، فيما يواجه رفاق محرز نادي ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري.

ويملك اللاعبون العرب سجلا مميزا في تاريخ دوري الأبطال، حيث سبق أن توج ثلاثة منهم بالكأس ذات الأذنين، وهم المغربي أشرف حكيمي، والجزائري رابح ماجر، والمصري محمد صلاح.

ويعتبر ماجر وصلاح اللاعبين العربيين الوحيدين اللذين سجلا أهدافا في نهائي دوري أبطال أوروبا.
المصدر: روسيا اليوم
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