رياضة

سيميوني يرد على غوارديولا: لسنا أغبياء

Lebanon 24
14-04-2022 | 16:00
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رد مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، على مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بعد ليلة متشنجة في ملعب "ميتروبوليتانو" أمس الأربعاء، حيث طغى الشجار بين لاعبي أتلتيكو و"السيتي".

وسئل سيميوني بعد المباراة إذا ما شعر أن غوارديولا قلل من احترامه خلال مواجهة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي انتهت بتأهل "السيتي" بعد فوزه 1-0 على أرضه قبل تعادل الفريقين سلبا في مدريد أمس، وقال المدرب  الأرجنتيني "أحيانا، الناس الذين يعرفون استخدام المفردات والذين يتمتعون بالذكاء، بإمكانهم أن يمدحوك باحتقار. ولكن نحن الذين لا نعرف استخدام المفردات جيدا، لسنا أغبياء أيضا".

وكان غوارديولا بعد المباراة الأولى في مانشستر الأسبوع الفائت، صرح "ما قبل التاريخ، اليوم وبعد مئة ألف سنة، الهجوم ضد (تشكيلة) 5-5-(صفر) صعب جدا"، في انتقاد لأسلوب سيميوني المفرط في الدفاع.

وأصر غوارديولا على أنه امتدح مقاومة وقتال أتلتيكو "يمكنه اللعب بالطريقة التي يريد، كل ما قلته إنه من الصعب للغاية اللعب ضدهم"، مضيفا "لطالما احترمت هذه المؤسسة وهذا الفريق، ولن أجرؤ على مهاجمة هذا الفريق. عندما يعرف فريق ما كيف يدافع على عكس أي فريق آخر في العالم، يكون الأمر صعبا".

ولم يعلق أي من المدربَين على تصرف اللاعبين خلال المباراة وفي النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس بعد نهاية لقاء أمس.

وقال سيميوني "لم أر ما حصل. كنت على أرض الملعب أصفق وأحيي الجماهير. بحلول الوقت الذي دخلت فيه، لم يكن هناك أحد".

ودخلت الشرطة النفق بعد صافرة النهاية مع استمرار المشاجرات بين اللاعبين، حيث أظهرت لقطات فيديو المونتينيغري ستيفان سافيتش، لاعب أتلتيكو، وهو يصرخ على جاك غريليش، جناح مانشستر سيتي، بينما اضطر اللاعبون لمنع الكرواتي شيمي فيرساليكو من مواجهة كايل ووكر، إذ بدا فيرساليكو وكأنه بصق في النفق في اتجاه ووكر.

ولم يعلن بعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ما إذا كان سيفتح تحقيقا في الحادث.

ويلتقي "السيتي" في نصف النهائي مع طرف آخر من مدريد، هذه المرة ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا (13)، فيما يلتقي ليفربول مع فياريال في المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي.
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