رياضة

ماركا: ريال مدريد ينافس على أغلى دوري أبطال أوروبا في تاريخه

Lebanon 24
15-04-2022 | 02:00
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قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد في حال تمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام، فإن اللقب سيحمل قيمة تتجاوز بكثير الجانب الرياضي.

وتشير الصحيفة إلى أن الأهمية الرمزية للقب هذا العام، تتمثل في أن فريق العاصمة الإسبانية واجه الأندية الثلاثة التي تمثل النموذج الاقتصادي الجديد في كرة القدم الأوروبية.

وهي أندية تقول الصحيفة إنها "ممولة من دول لا علاقة لها بكرة القدم الأوروبية التقليدية".

وقالت الصحيفة إن مدريد واجه باريس سان جيرمان، ثم تشيلسي، والآن مانشستر سيتي في النصف النهائي، وهي ثلاثة أندية لها جذور مالية في قطر وروسيا وأبو ظبي، وتعتبرها الأندية الأوروبية التقليدية بأنها "تلعب بمعايير مختلفة".

وفقا لموقع Transfermarkt المتخصص، يحتل جميع خصوم ريال مدريد الثلاثة ثلاثة من المراكز الأربعة الأولى من حيث صافي الإنفاق على الانتقالات: السيتي بـ 1.52 مليار دولار، وتشلسي ثالثا بـ 1.1 مليار دولار، فيما باريس سان جيرمان رابعا بـ950 مليون.

وسيكون الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نزالا بين الإنكليز والإسبان، وذلك بعدما لحق مانشستر سيتي وليفربول بعملاق المسابقة ريال مدريد وفياريال، بتخطيهما الأربعاء عقبتي فريق إسباني آخر هو أتلتيكو مدريد وبنفيكا البرتغالي تواليا.

يذكر أن ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) وجرد الثلاثاء تشلسي الإنكليزي من اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي على حساب سيتي بالذات.
المصدر: الحرة
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