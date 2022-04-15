رياضة

بينها فريقين ألمانيين... ما هي الاندية المتأهلة لنصف نهائي الدوري الأوروبي؟

Lebanon 24
15-04-2022 | 14:00
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بلغ وست هام الإنجليزي، ولايبزيغ الألماني، ومواطنه أينتراخت فرانكفورت، وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي، المربع الذهبي للدوري الأوروبي، بعد ختام مباريات الدور ربع النهائي، أمس الخميس.

وجاء تأهل وست هام على حساب ليون الفرنسي بفوزه عليه 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما حجز لايبزيغ مقعده على حساب أتالانتا الإيطالي (31)، وأينتراخت فرانكفورت على حساب برشلونة الإسباني (4-3)، ورينجرز على حساب سبورتينغ براغا البرتغالي (3-2).

وفي الدور نصف النهائي، يلعب وست هام ضد أينتراخت فرانكفورت، فيما يواجه لايبزيغ نادي رينجرز.

وتقام مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، في الـ28 من الشهر الجاري، فيما تجرى مباراتا الإياب في الخامس من أيار المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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