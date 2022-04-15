18
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
مانشستر سيتي يتلقى ضربتين قبل مواجهته لليفربول وريال مدريد
Lebanon 24
15-04-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى مانشستر سيتي ضربتين موجعتين قبل لقاء القمة أمام ليفربول، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت.
وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن صانع ألعاب "السيتي"، الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، والظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر، سيغيبان عن مواجهة ليفربول المرتقبة لمعاناتهما من الإصابة.
وتعرض دي بروين وكايل للإصابة خلال مشاركتهما في لقاء أتلتيكو مدريد منتصف الأسبوع الحالي ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث لم يتمكن الثنائي من إكمال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ولكن "السيتي" حجز بطاقة العبور للدور نصف النهائي بفضل فوزه ذهابا بهدف دون رد.
ولم يعرف حتى الآن مدى خطورة إصابة دي بروين وكايل، اللذين قد يغيبان أيضا عن مباراتين مرتقبتين لفريقهما ضد ريال مدريد في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف "السيتي" الريال في الـ26 من الشهر الجاري، على أن يتواجه الفريقان إيابا في مدريد في الرابع من أيار المقبل.
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
03:01 | 2022-04-15
15/04/2022 03:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشارٌ أمني ومداهمات في الضاحية.. ماذا يحدث هناك؟
Lebanon 24
انتشارٌ أمني ومداهمات في الضاحية.. ماذا يحدث هناك؟
16:26 | 2022-04-15
15/04/2022 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" داخل مطعم في بيروت.. إشكالٌ وإطلاق نار!
Lebanon 24
"ولعت" داخل مطعم في بيروت.. إشكالٌ وإطلاق نار!
16:34 | 2022-04-15
15/04/2022 04:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة جريئة.. وتظهر مع مراسل الـ MTV الشهير! (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة جريئة.. وتظهر مع مراسل الـ MTV الشهير! (صور)
04:00 | 2022-04-15
15/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-04-15
15/04/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2022-04-16
زوجة هذا اللاعب تعزز تكهنات انتقاله لبرشلونة
16:00 | 2022-04-15
الإصابة تنهي موسم نجم برشلونة
14:00 | 2022-04-15
بينها فريقين ألمانيين... ما هي الاندية المتأهلة لنصف نهائي الدوري الأوروبي؟
11:00 | 2022-04-15
ماذا قال تشافي بعد إقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي؟
08:00 | 2022-04-15
"خيانة عظمى" في كامب نو.. الجماهير تخذل برشلونة في أوروبا
05:00 | 2022-04-15
يوروبا ليغ.. صدمة وخروج "مذل" لبرشلونة على يد الألمان
فيديو
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
16/04/2022 09:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-15
16/04/2022 09:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
11:00 | 2022-04-15
16/04/2022 09:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact