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رياضة
زوجة هذا اللاعب تعزز تكهنات انتقاله لبرشلونة
Lebanon 24
16-04-2022
|
02:00
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أثارت زوجة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المزيد من الجدل حول مستقبل مهاجم بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده مع النادي الألماني في صيف 2023.
الدولي البولندي ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى برشلونة، في ظل عدم بدء مفاوضاته مع ناديه بشأن تجديد عقده.
وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، فإن آنا زوجة ليفاندوفسكي نشرت مقطع فيديو لها بجزيرة مايوركا، قالت فيه "مرحبا يا رفاق، بدأت للتو تعلم اللغة الإسبانية، هل لديكم أي نصائح؟ أريد الإطلاع عليها".
وربط البعض بين تعلم زوجة ليفاندوفسكي اللغة الإسبانية وانتقاله المحتمل إلى البارسا بنهاية الموسم الحالي.
وأفادت تقارير صحفية في الأيام الماضية، بأن صاحب الـ33 عاما، توصل بالفعل لاتفاق مع مسؤولي النادي الكتالوني يقضي بانتقاله لاحقا للفريق.
(كووورة)
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