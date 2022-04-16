رياضة

زوجة هذا اللاعب تعزز تكهنات انتقاله لبرشلونة

Lebanon 24
16-04-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-942742-637856901342089099.jpg
Doc-P-942742-637856901342089099.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت زوجة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المزيد من الجدل حول مستقبل مهاجم بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده مع النادي الألماني في صيف 2023.

الدولي البولندي ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى برشلونة، في ظل عدم بدء مفاوضاته مع ناديه بشأن تجديد عقده.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، فإن آنا زوجة ليفاندوفسكي نشرت مقطع فيديو لها بجزيرة مايوركا، قالت فيه "مرحبا يا رفاق، بدأت للتو تعلم اللغة الإسبانية، هل لديكم أي نصائح؟ أريد الإطلاع عليها".

وربط البعض بين تعلم زوجة ليفاندوفسكي اللغة الإسبانية وانتقاله المحتمل إلى البارسا بنهاية الموسم الحالي.

وأفادت تقارير صحفية في الأيام الماضية، بأن صاحب الـ33 عاما، توصل بالفعل لاتفاق مع مسؤولي النادي الكتالوني يقضي بانتقاله لاحقا للفريق.
 
(كووورة)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-04-16
23:00 | 2022-04-15
16:00 | 2022-04-15
14:00 | 2022-04-15
11:00 | 2022-04-15
08:00 | 2022-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website